韩福岛核污水考察团结束现场考察：有进展、但需进一步分析

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府派遣的福岛核污水考察团结束了为期两天的现场考察日程。考察团表示，在安全评估方面有望取得进展。不过考察团未透露何时公布政府的安全评估结果。在考察第二天，考察团查看了分析、测定核素的化学分析楼，并重点确认了紧急切断阀。在核污水进入多核素去除设备前的阶段，一旦发生异常，就必须使用紧急切断阀。考察团团长、原子力安全委员会委员长刘国熙表示，我方重点确认了紧急切断阀的安装位置，以及切断阀能否正常运作。考察团还查看了加入海水以稀释氚的设备的功能是否到位。考察团表示，从日方处获得了多核素去除前后64种核素浓度的原始资料，将对此进行分析。考察团表示，两天的现场考察日程按计划进行，在安全评估方面有望取得进展，不过也存在需要进一步分析的部分。刘国熙表示，我方查看了所有相关设备，在现场也提出了很多问题，并要求日方提供进一步资料。考察团未能直接采集核污水样本。对此，刘国熙表示，已获得国际原子能机构采集的所有资料，正在进行分析。国际原子能机构的最终报告将于6月公布，考察团未透露政府基于此次考察的安全评估结果将在何时公布。考察团25日与日方召开技术会议，并将于26日启程回国。