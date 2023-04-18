韩沿海自治团体加紧应对日核污水排海 加强水产检测

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韩国国际广播电台报道：日本计划今夏排放福岛核污水，韩国沿海自治团体的紧张气氛加剧。渔民和水产业界强烈反对日本的排放计划，要求政府制定损失赔偿对策。1日，据釜山市消息，水产业产业链集中的该市于今年2月组建了核电站污水排放应对专门团队。团队由监视、分析海水和水产品辐射情况的辐射评估组以及调查水产行业损失情况、制定对策的海洋水产总负责组和情况总负责组、市民宣传组组成。釜山市将加强对海水和水产辐射情况的监测。为此，增设了实时海水辐射无人监测网和食品、水产辐射分析设备等。济州道也制定了日本污水排放分阶段应对计划，并启动了对策小组。济州道将展开预计损失调查、具体应对计划研究，并制定了监测辐射、防止水产消费减少、保护渔业从业人员等具体应对流程。全罗南道组建专门负责部门，并制定了分阶段应对计划。全罗南道将加强进口水产流通履历制度、增加原产地义务标识产品种类。当地还将于5月至6月展开原产地标识特别检查活动。庆尚南道新设了水产安全专门负责部门，向十个水产协会委托销售点发放了便携式辐射检测设备。当地计划在年内对生产阶段的水产进行1000次以上辐射检测。水产业界也对日本污水排放计划表示担忧。5月22日，济州岛渡头港的150余名渔民举行海上示威，敦促日本取消核污水排放计划。全国海上船员劳动组合联盟发布声明，对福岛核电站污水表示担忧。水产协会中央会5月17日召开日本核电站污水对策委员会会议。会议指出，污水排放这一消息本身就将导致消费减少，进而造成巨大损失。水产协会中央会将从8月起扩大对水产的辐射安全精密检测，并敦促政府制定先发式的损失赔偿政策。