日高校研究所：北韩拥有40枚核弹头

韩国国际广播电台报道：日本长崎大学废除核武器研究中心(RECNA)5日表示，据推测，截至今年6月，全球共有9个国家拥有核弹头，总数为12520枚。



据日本共同社报道，该研究所每年根据世界各国的专业机构和研究文献推算核弹头数量。研究所表示，虽然全球核弹头数量比一年前减少了200枚，但扣除正等待退役或拆除的核弹头，实际可使用的核弹头则有所增加。



从各国核弹头保有量来看，俄罗斯最多，达5890枚。其次是美国，为5244枚。接下来依次是中国410枚、法国290枚、英国225枚、巴基斯坦170枚、印度164枚、以色列90枚、北韩40枚等。该研究所一年前也推测北韩拥有40枚核弹头。



从最近10年间的核弹头增加量推算值来看，中国最多，为160枚；其次是印度64枚、巴基斯坦60枚等。该研究所认为，同一时期北韩的核弹头也增加了至少30枚。



日本长崎大学废除核武器研究中心副中心主任铃木达治郎表示，美国和俄罗斯的核武器现代化计划提高了核战争爆发的危险性。除了削减核弹头，禁止新武器、限制太空和网络领域的军事活动也至关重要。

Share Close weibo Copy