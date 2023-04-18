韩运载火箭“世界”号发射满月 卫星正常运行

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韩国国际广播电台报道：韩国自主研发运载火箭“世界”号发射卫星至今已有一个月。在八颗卫星中，除一颗外，其余均按计划在轨道中正常运行。另外，下一代运载火箭的研发工作正式启动。研究人员在过去一个月间持续与“世界”号发射的下一代小型卫星2号通信，检查其功能。研究人员表示，目前卫星处于最佳状态，将在经过进一步的稳定工作后，于8月中旬按计划执行地球观测任务。韩国科学技术院人造卫星研究所下一代小型卫星2号项目负责人张泰圣（音）表示，火箭极为精准地将卫星送入了轨道，卫星在分离初期会旋转，旋转率数值也十分稳定。立方体卫星中的一颗未能成功分离，其余三颗则正常完成了观测太空天气的准备工作。科学技术信息通信部对“世界”号的飞行信息进行了为期一个月的分析，结果显示，飞行轨迹、姿态和包括发动机在内的所有发射任务系统均按设计正常运行。“世界”号今后还将发射三次，下一次是2025年。在此期间，向民间企业的技术转移工作将同时进行。另外，下一代运载火箭的研发工作也迈出了第一步。与装有四个75吨发动机的“世界”号不同，下一代运载火箭将安装五个100吨发动机，性能将得到大幅提升。韩国航空航天研究院下一代运载火箭研究负责人朴昌秀（音）表示，目前正在设计到2040年负责我国太空探索和卫星发射工作的运载火箭，短期目标是到2032年实现登月。航天产业发达国家已实现重复使用运载火箭的商业化，韩国与这些国家在技术方面仍存在着不小的差距，如何通过推动民间航天产业发展来缩小技术差距是一个有待解决的课题。