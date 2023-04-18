韩梅雨暂停 庆尚南海岸发布酷暑警报

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韩国国际广播电台报道：截止到27日早晨，雨云在韩国江原道和庆尚北道地区带来强降雨，不过目前已经消散，重现晴朗天空。26日、27日经过韩国并造成强降雨的低气压将静止锋带到了南部地区。此前随着静止锋北上，济州岛截至目前的降雨量最高达到400毫米以上，江原道和忠清道以及南部地区也降下了将近180毫米的雨水。大雨集中在小片区域，造成了损失。忠清北道忠州26日下午在一个小时内出现了超过60毫米的强降雨，当地气象部门还发布了暴雨预警和山体滑坡预警。降雨一直持续到当晚，导致施工现场沙土外泄、老旧筑台倒塌。27日，全国除南海岸外的大部分地区停止降雨。全罗南道和庆尚南道的南海岸、济州岛地区的降雨将持续到28日凌晨。未来几天济州岛的降雨量将达到30毫米-100毫米，多地降雨量将超过150毫米；全罗南道和庆尚南道还将出现10毫米-60毫米的降雨。济州岛、南海岸个别地区将出现伴有雷电强降雨，每小时降雨量在30毫米左右。据悉，雨云消散的庆尚北道、庆尚南道北部、江原道东海岸发布了酷暑警报。气象厅表示，随着梅雨季的静止锋南下，体感温度将暂时升高，不过特别气象警报的时间不会太长。28日，济州和南海岸的梅雨将停止，但冷空气南下导致大气层结不稳定，全国各地将会出现降雨天气。