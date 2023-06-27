韩自动航行集装箱船成功行驶1500公里 躲避9000余个障碍物

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韩国国际广播电台报道：韩国造船业正在研发大型船舶的自动航行技术。最近，一艘大型集装箱船通过自动航行系统，成功从庆尚南道巨济行驶1500公里、抵达台湾。一艘可装载1.5万只集装箱的大型船舶横渡南中国海，船舶安装的海面探测雷达可对半径50公里范围进行全天候探测，确认是否存在障碍物。若障碍物进入1.8公里以内，方向舵会自动操控船舶进行躲避。这艘大型船舶在6天的时间里行驶了1500公里，从庆尚南道巨济造船厂出发，顺利抵达台湾高雄港。在航行过程中，船舶90次绕开其他船只，躲避了9000余个海上障碍物。船舶航行系统自主决定了包括转向、速度操控、发动机功率等在内的所有流程。三星重工自动航行研究中心的工作人员表示，从这次航行结果来看，船只的躲避路线与由熟练导航员决定的路线高度一致，重合度达到92%。船舶自动航行系统与雷达、人造卫星GPS信号、自动定位设备连动，每5秒确认并修改一次位置。陆地基站也可通过5G通信网络远程操控船只，目前距离为300公里的远程操控取得了成功。三星重工7年前开始研发船舶自动航行技术，2020年首次在小型船舶上运用，去年一艘9200吨级的船舶自动航行了950公里。业界期待，自动航行船舶更少地受到海上恶劣条件的影响，可减少航行所需人手，为海上物流带来变革。作为全球造船业强国，韩国正朝着制定船舶自动航行国际标准的方向前进。