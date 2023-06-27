韩德建交140周年音乐会在柏林举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年是韩国德国建交140周年，纪念音乐会在德国柏林举行。音乐会上，两国的音乐家、合唱团献上了包含两国民族情感的歌曲，赢得了观众的热烈掌声。孩子们一个接一个地走上排练舞台，这是凭借演唱韩语歌曲在今年的德国合唱大赛上获得冠军的多特蒙德儿童青少年合唱团。为了这次表演，合唱团在约一年的时间里反复练习韩国歌曲。合唱团指挥郑娜莱（音）表示，因为是纪念韩德建交140周年的音乐会，所以我们准备了韩国和德国的歌曲；为了今天这个日子，我们特别用一个旋律将两国的歌曲连在了一起。合唱团的一名团员说，在这里演唱是很大的责任，所以我很激动，也有点紧张。今年是韩国德国建交140周年，丰富多彩的文化活动在两国接连举办，这次音乐会更是重中之重。演出开始后，合唱团献上了精心准备的歌曲。本次音乐会的主题是“同行之路”，来自韩国和德国的100余名音乐家献演。令人耳目一新的两国乐器组合演奏出了和谐的曲调。韩国驻德国文化院院长梁尚根（音）表示，演出开始5天前门票就全部售出，受到了很大的关注。来观看今天演出的外交官和其他观众反响很热烈，都说还会来看下次演出。长达2个小时的演出以一首《阿里郎》谢幕。所有演出人员上台一同演唱了《阿里郎》，观众们起立，报以久久不息的热烈掌声。