韩国和澳大利亚外长和防长对韩国加入“奥库斯”发表立场

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韩国国际广播电台报道：韩国和澳大利亚外长和防长发表联合声明称，正在促进韩国加入美英澳三边安全伙伴关系“奥库斯”（AUKUS）的方案。为参加第六次韩澳外长和防长“2+2会谈”而聚集在澳大利亚的两国部长2日发表声明表示，韩国欢迎奥库斯成员国考虑将韩国列入奥库斯“第二支柱（Pillar 2）”的伙伴。双方还达成共识，即，加强韩国和澳大利亚之间的战略连带，为维持韩半岛乃至印太地区的和平与稳定加强两国间以及持相似立场国家的国防合作提供后盾。“奥库斯(AUKUS)”是澳大利亚(AU)、英国(UK)、美国(US)英文缩写的组合，指的是三个国家之间的军事同盟。“奥库斯”由美国和英国向澳大利亚提供传统武装的核动力潜艇的“第一支柱（Pillar 1）”和共同开发人工智能、网络安全等八项尖端军事技术的"第二支柱"两个轴心组成。不仅是韩国，包括日本、加拿大、新西兰等现有美国友邦国家也在考虑参与“奥库斯”的“第二支柱”。其实，这是美国为牵制中国而在印太地区构筑新同盟体制过程中推进的战略。由此，韩国的军事作用将会提高，但与中国的矛盾也会激化。此次是韩澳两国自2021年9月在首尔举行第5次会议后时隔两年零八个月再次举行“2+2会议”。对韩国来说，除了同盟国美国之外，澳大利亚是唯一一个定期参加部长级“2+2会议”的国家。