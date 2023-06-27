韩国多地出现集中暴雨

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韩国国际广播电台报道：目前韩国全国各地降下暴雨。据预计，从13日开始，受到静止锋的影响，韩国各地将进入较长的雨季。据KBS记者报道，11日早晨在京畿道骊州郡的隐峰交叉路口，上行线的一半道路积满雨水。每当车辆经过，泥水就会淹没道路。11日上午，利川、骊州、江原道原州在一个小时内集中降下了60毫米左右的暴雨。由于从当天早晨开始下起暴雨，利川、骊州、原州地区均发布了暴雨警报。此外，首都圈南部和江原道南部、忠清南道已发布暴雨警报。到12日为止，大气上层寒冷干燥的空气南下，大气下层将吸引暖空气，西海将继续形成强降雨云。因此，从11日下午到12日上午，以韩国中部地区、全罗道、庆尚北道北部为中心，每小时将出现30毫米至70毫米的强降雨。预计到12日为止，中部地区和湖南(全罗道)、庆尚北道北部的降雨量在50毫米至120毫米之间。忠清道南部和全罗北道大部分地区的降雨量在200毫米以上。忠清道北部和全罗南道、庆尚北道北部大部分地区的降雨量在150毫米以上。此外，庆尚北道一带的降雨量为20毫米到80毫米，江原道东海岸和庆尚南道、济州岛的降雨量为5毫米至60毫米，集中暴雨的特点为各地区降水量偏差较大。从13日起，受静止锋的影响，在一片狭窄的地区内将正式出现长时间的梅雨天气。气象厅分析认为，从13日到16日，静止锋将停留在韩国上空，韩国将出现不同于迄今为止因低气压通过后而出现的降雨现象。由于韩国多地降下大雨，地基变得脆弱，有关部门要求做好准备，以免因梅雨而造成的损失扩大。