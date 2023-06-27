韩科学技术信息通信部与谷歌联合举办“人工智能周” 加强合作

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韩国国际广播电台报道：韩国科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）13日表示，将借与谷歌联合举办“2023年人工智能周”之机，展开合作、推动人工智能技术发展。科技部表示，将加强与拥有全球最高水平人工智能技术的谷歌的研发合作、助力我国人工智能人才的成长，以扩大人工智能产业的边界。科技部计划借人工智能周的机会，扩大与谷歌在人工智能人才培养、研发领域的合作。谷歌在我国开办的“机器学习训练营（machine learning bootcamp）”的参与人数将从去年的200人扩大至500人，此前仅在海外运营、面向没有相关学位或工作经验的非专业人群的数字教育项目也将引入我国。另外，谷歌还将从今年起运营“创业学校”项目，该项目为学生、创业者提供成功创业所需的教育，每年计划培养1000人。与此同时，科技部计划与谷歌定期举办人工智能学术交流会议。通过该会议，国内最高水平人工智能研究团体“人工智能创新枢纽”将与谷歌人工智能专家就谷歌最新的人工智能技术进行交流，并推动开展共同研究。谷歌还决定挑选7名优秀的韩国人工智能研究人员，资助他们进行关于机器学习模型最优化的研究。另外，在人工智能周活动的最后一天，谷歌将和韩国初创企业共同召开面向大学生的就业说明会。