世界童军大露营K-POP演唱会 11日在全州世界杯体育场举行

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韩国国际广播电台报道：随着对温热病和安全事故的担忧不断加剧，新万金世界童军大露营的重头戏之一——K-POP演唱会将推迟至本月11日在全州世界杯体育场举行。文化体育观光部长官朴普均表示，K-POP演唱会是童军成员最期待的文化交流重头戏，不过医疗专家担心，若按照原定计划在极端酷暑天气下举行，有可能导致出现温热病患者。朴普均还表示，文化部综合考虑安全管理以及参演歌手的日程等问题，决定将演唱会时间推迟至11日晚。演出场地改为全州世界杯体育场，该体育场88%的观众席均有顶棚遮挡。中央政府持续提供援助，不断改善新万金当地的设备和人员情况。政府增派了132辆供参加者休息避暑的空调大巴，营地内摆渡车数量也增加了一倍，运行间隔缩短至十余分钟。政府还增派了55名医疗人员，包括17名医生和18名护士等。针对比赛过程中被指出的清洁问题，组委会表示将追加投入了930人，目前总计有1,400余人负责卫生和清扫工作。另外，全罗北道童军代表团部分成员以营内发生性犯罪事件，组委会处理不当为由，6日提前退营。组委会方面表示，经调查，事件程度轻微，已对当事人予以警告。接到报警的警方也表示，当事人并非出于性犯罪目的闯入。