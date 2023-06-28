韩国春川国际跆拳道公开赛隆重开幕

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韩国国际广播电台报道：韩国国际跆拳道公开赛在春川开幕，来自全球60个国家和地区的3,000多名选手展开激烈角逐。比赛期间，主办单位尤为注重安全和卫生，为应对台风北上，暂停所有的户外活动。开幕仪式上，运动员们发出洪亮并带有威慑力的叫声，有节奏且充满力量的跆拳道品势动作、跃起踢向高空的击破动作，使得现场爆发出雷鸣般地欢呼。今年迎来第14届春川国际跆拳道公开赛，来自全球60个国家的2,300多名选手参赛，这是2000年举行首届跆拳道公开赛后的最大参赛规模。龙仁大学跆拳道学系的学生金民英（音）说，能够和其他选手沟通、建立友谊，通过比赛相互增进交流，感到很开心。竞技项目分为自由较量、品势、击破三项，比赛持续到本月14日。春川国际跆拳道公开赛是继世界童军大露营之后举行的另一项国际活动。组委会加强了针对酷暑和台风的应对措施，体育场外设有24小时具备冷气设施的休息场所，为应对北上的台风，临时拆除了户外的附带设施。国际跆拳道公开赛总管部长尹炳根（音）说，我们已经充分准备好了空调、矿泉水和其他卫生用品。参加比赛的外国运动员对活动的准备情况赞不绝口。来自卡塔尔的选手努尔说，非常凉爽，环境也很干净，韩国人对我们很亲切，我觉得非常好。本月18日至24日还将在春川衣岩湖一带举行世界跆拳道文化庆典活动，约有1.5万余名运动员和管理人员参加。