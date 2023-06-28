世界童军大露营K-POP演唱会11日晚举行

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韩国国际广播电台报道：受台风影响，世界童军大露营成员已从新万金转移至全国八个市道地区。11日晚，童军成员将汇聚于首尔世界杯体育场，参加闭营仪式和K-POP演唱会。警察和消防队员等八百余名安全管理人员部署于活动地点，当天下午附近一带的公路限行。首尔世界杯体育场可收容六万余人，工作人员在风雨中为举行闭营仪式和K-POP演唱会架设舞台。世界童军运动组织和政府有关人士对现场进行了检查。气象厅预报员常驻当地，实时共享气象信息。世界童军大露营闭幕式下午5点30分举行，K-POP演唱会晚上7时举行。NewJeans、NCTDREAM、ITZY、MAMAMOO等K-POP人气艺人将登台献艺，由于行程变更而未被列入名单的IVE也将加盟演唱会。童军成员下午2时起依次入场，为防出现安全事故，警察和消防队员八百余人以及民间安全人员部署于现场。现场设置了四处应急医疗室，并安排了驶向附近大型医院的急救车。另外，还设置了30个移动式卫生间，并投入200多名清洁工。首尔市当天下午起对首尔世界杯体育场周边公路限行。分散安置在八个市道地区的童军成员昨天一天为了躲避台风参加了各地方自治团体和民间机构准备的室内节目。