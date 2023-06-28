虚拟歌手亮相K-CON洛杉矶活动 韩流进化中

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韩国国际广播电台报道：引领韩流的K-POP正在不断进化。虚拟歌手亮相海外活动，吸引了全球粉丝的关注。在时隔一年举行的K-CON洛杉矶活动上，粉丝们脱下口罩、大声欢呼，并用手机拍下歌手们的精彩表演。当天活动在能够容纳2万人的洛杉矶加密网竞技场举行，全场座无虚席。一名来自华盛顿的粉丝表示，非常值得特地赶过来，华盛顿不举办K-POP演唱会。活动前举办了K-POP舞蹈大赛，获奖者能够获得与喜爱的歌手同台表演的机会。来自堪萨斯州的一名获奖者表示，我没想到自己能通过，实在是太激动、太幸福了。另外，活动期间开辟了特别展示空间，展览在最近明星投票中获得冠军的男团有关资料。ZEROBASEONE成员金太来表示，这多亏了各位粉丝的喜爱，将更努力传播韩国文化和K-POP。活动还设置了宣传韩国美容业和综艺节目的展柜，并举行了向粉丝公开节目制作过程的恳谈会。社交媒体粉丝超过500万的虚拟歌手也纷纷亮相，引起了关注。希杰娱乐有关人士表示，韩国虚拟文化正在逐步类型化，我们关注到了这一点，并在K-CON活动上率先向粉丝展示。此次活动为期四天，观众人数估计超过10万。分析认为，K-POP与韩式美妆、韩剧等文化互相融合，将使韩流的影响力进一步扩大。