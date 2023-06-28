韩十四部原创音乐剧将正式进军英美、日本等海外市场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国的十四部原创音乐剧将正式进军英国、美国、日本等海外市场。文化体育观光部（以下简称“文体部”）28日表示，根据K-音乐剧分阶段出海扶持政策，将从下月起向海外推出韩国原创音乐剧。文体部首批选定了十四部作品，其中EG音乐剧公司的《You&it》将于9月1日在伦敦面向西区剧院有关人士举办朗读会。《You&it》在去年的K-音乐剧国际市场推广活动中与海外有关人士签约，展开了本土化工作，今年入选英美地区中期开发资助项目。《疯狂面包》、《Inside William》等四部作品也入选同一个项目，将从10月起先后在美国、英国上演。另外，《L'art reste》将于10月在美国“K-音乐剧百老汇路演”活动上亮相，《勃拉姆斯》、《最后的事件》等五部作品将于12月在日本“K-音乐剧东京路演”活动上首演。《女神在看》等三部音乐剧则入选海外销售扶持项目，进军亚洲市场。今年6月，与中国联合制作的《女神在看》在上海演出，票房排名第一。《消失》受邀于10月在香港上演；同月，《两个侑珍》（音译）将以联合制作的形式在台湾当地上演。近年来，音乐剧已成为拉动韩国演出市场规模增长的主要文化产品。据演出艺术综合统计网站显示，去年音乐剧门票销售额累计达4,253亿韩元，今年截至上半年已达2,260亿韩元。