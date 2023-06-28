2023年首尔国际作家庆典下月8日开幕

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韩国国际广播电台报道：韩国文学翻译院主办的2023年首尔国际作家庆典将于下月8日（周五）至13日（周三）在首尔鹭得岛举行。此次活动以“跨越语言之桥”为主题，包括中国当代著名作家余华、首名获得布克奖的黑人女作家伯娜丁·艾瓦里斯托在内，来自海外9个国家的10名作家和14名韩国作家将亮相。开幕仪式将于下月8日晚7时在鹭得岛LIVE HOUSE举行，余华和韩国作家郑智雅将以《跨越语言之桥》为题发表演讲，讲述各自的感受和关于写作的故事。9日起，国内作家和海外作家将围绕富有争议性的社会话题展开一对一对话。当天，韩国诗人陈恩英（音）将与英国作家伯娜丁·艾瓦里斯托将就社会大型事故和少数群体这一话题展开对话。10日的对话主题为记忆和时间、看护和联合、厌恶，以及青年和劳动。另外，各国作家还将聚首讨论创作有关话题。具体主题有类型小说创作、文学对空间的理解方式、创作的困难和乐趣，新媒体时代的读者和阅读体验等。活动期间还将举办一系列丰富多彩的演出活动，包括板索里、朗读以及演奏等多种形式。具体活动内容和日程可查询活动官网（www.siwf.or.kr）和Instagram官方账号（@siwf_insta），所有活动均为免费，可在官网提前预约参加。