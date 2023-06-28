杭州第十九届亚洲运动会拉开帷幕

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：因新冠病毒疫情而被推迟一年的中国杭州第十九届亚洲运动会23日拉开帷幕。23日晚，万众期盼的杭州亚运会在钱塘江畔的杭州奥体中心体育场“大莲花”开幕。亚洲体育健儿齐聚西子湖畔，以“心心相融，@未来(Heart to Heart, @Future)”为本届亚运会的主题口号。 截止到下月8日为止的为期16天亚运期间的各项赛事在中国浙江省省会城市杭州等六座城市进行。值得关注的是，这是疫情时代举办的首个重大国际体育综合赛事。杭州第十九届亚运会有45个国家和12500名选手参加，争夺40个正式项目和61个具体项目的481枚金牌。将杭州的象征莲花形象化的杭州奥体中心体育场“大莲花”举行的开幕式以参赛国的入场、开幕活动、文化演出等形式进行。以"环保智能大会"为口号，替代利用鞭炮的传统烟花表演的华丽的激光秀、三维动画、增强现实技术的数字方式展开，从而吸引了众人视线，杭州亚运会主办方通过历史上首次以数字方式进行了圣火点燃。中国国家主席习近平出席了开幕式，包括韩国国务总理韩德洙在内，柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼、叙利亚总统巴沙尔·阿萨德和夫人阿斯玛、科威特王储米沙勒、尼泊尔总理普拉昌达、东帝汶总理夏纳纳、马来西亚下议院议长佐哈里和夫人诺莱妮、亚奥理事会代理主席辛格和夫人维尼塔、国际奥委会主席巴赫，以及文莱苏丹代表苏弗里亲王、约旦亲王费萨尔、泰国公主希里婉瓦丽等王室代表等祝贺使节出席了开幕式。韩国代表团以共同旗手男子击佩剑选手具本吉(音译)和游泳选手金瑞英(音译)为首，在亚运会45个国家中第16个入场。韩国代表团派遣了史上最多的1140名选手参加39个项目的赛事，目标是金牌50枚以上，综合排名第三。男子跳高选手禹相赫、游泳健将黄善宇可望获得金牌。两大人气体育项目棒球和足球代表队继上届比赛之后，将共同挑战冠军。另外，在时隔13年后成为正式项目的围棋项目中，韩国的目标是全部获得3枚金牌。据展望，首次被列为了亚运会正式比赛项目的电子竞技中，韩国获奖的可能性也很高。据报道，已经以小组赛取得两连胜进入16强的男子足球正朝着三次连续夺冠的目标前进。在正式展开奖牌竞争的24日，期待韩国选手取得首枚奖牌。另外，新冠病毒疫情以后封锁国境不参加国际大赛的北韩派遣了足球、举重等18个项目的185名选手团。