韩国在杭州第十九届亚洲运动会第一天荣获5枚金牌

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韩国国际广播电台报道：杭州第十九届亚洲运动会第一天24日，韩国体育健儿夺得了5枚金牌等共14枚奖牌。韩国夺得的第一枚金牌是跆拳道。比赛首日进行了个人品势赛角逐，韩国选手姜完珍、车艺恩分获男子和女子冠军。据悉，本届亚运会跆拳道品势比赛中，预赛到四分之一决赛阶段，每位参赛选手进行两套公认品势比赛，半决赛和决赛每位选手进行一套公认品势和一套自由品势比赛。韩国跆拳道品势项目选手姜完珍在本届杭州亚运会上为韩国代表团夺得了首枚金牌。24日下午，在中国浙江省杭州的临安体育文化会展中心体育馆举行的亚运会跆拳道男子组个人赛中，24岁的世锦赛冠军、韩国选手姜完珍以高质量的动作水准毫无悬念地摘得金牌。中国台北选手马允中收获银牌，越南和菲律宾选手获得铜牌。在本届亚运跆拳道女子组比赛中，韩国选手车艺恩（庆熙大学）战胜日本选手摘得一枚金牌。在跆拳道品势项目上的两枚金牌全部归属于"宗主国"韩国。本届亚运会现代五项也涌现出了很多奖牌。韩国男子现代五项队选手全雄泰在个人赛和团体赛上都登上了冠军宝座，获得了双冠王。24日，在中国杭州富阳银湖体育中心举行的杭州亚运会现代五项男子个人赛中，全雄泰获得：游泳312分、击剑233分、骑马293分、田径和射击670分，最终以总分1508分的成绩夺得金牌。一同参赛的李志勋以总分1492分获得银牌。在现代五项团赛中，韩国队的全雄泰、李志勋、郑镇和战胜中国获得了金牌。在女子组个人赛上，金善宇获得银牌，在团体赛上也获得了铜牌。参加男子100米自由泳比赛的韩国自由泳选手黄善宇以48秒04的成绩获得了铜牌。 中国选手潘展乐以46秒97的成绩获得冠军并创造新的亚洲纪录。韩国选手李周浩在男子100米仰泳决赛中，以53秒54的成绩连续两次夺得铜牌。韩国选手之间展开对决的击剑女子重剑个人赛决赛中，崔仁贞获得金牌，宋世拉获得银牌。韩国击剑自2002年釜山亚运会后，时隔21年再次包揽女子重剑个人赛的金牌和银牌。已经确定进入16强的杭州亚运会韩国足球代表队在与巴林的小组预选赛第三场比赛中以3比0完胜巴林队。在本届亚运男足小组预选赛的三场比赛中，韩国队攻入16球，韩国男足将于27日与吉尔吉斯斯坦队进行16强赛。截止24日为止，在本届杭州亚运会的奖牌榜中，韩国获得了5枚金牌、4枚银牌、5枚铜牌。