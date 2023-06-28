韩国在杭州亚运会第二天再添5枚金牌

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韩国国际广播电台报道：韩国代表团在2023杭州亚运会的第二天25日再添5枚金牌。当天韩国在跆拳道、射击、击剑等项目上表现优异，斩获金牌。当天晚上在游泳项目上又获得了2枚金牌，由此，在杭州亚运会开幕两天后便获得了10枚金牌。杭州亚运会游泳项目男子4 x 200米自由泳接力赛在浙江杭州奥体中心游泳馆进行，韩国队以7分01秒73的成绩获得冠军并创造新的亚洲纪录，中国队以7分03秒40的成绩获得亚军。在本届亚运男子50米自由泳比赛中，池裕灿以21秒72勇夺金牌，这是韩国选手时隔21年再次在该项目获得金牌。据悉，韩国选手在亚运会上获得男子50米自由泳金牌是继2002年釜山亚运会之后21年来的首次壮举。在跆拳道项目上，韩国选手张俊在男子58公斤级决赛中以2比0击败伊朗选手马赫米获得了冠军。开幕第一天的24日，韩国选手姜完镇和车艺恩在品势项目上双双摘得金牌。在射击项目上，韩国代表队25日在中国杭州富阳银湖体育中心举行的男子10米移动靶标准速团体赛中，以1668分的成绩在五个参赛国中位居榜首，这是韩国射击选手在本届亚运会上获得的首枚金牌。在当天进行的的男子佩剑个人赛决赛中，同是韩国选手的吴尚旭和具本吉展开对决，最后吴尚旭和具本吉分别获得了金牌和银牌。当天在宁波象山亚帆中心举行的男子帆板RS:X级比赛中，韩国选手赵元宇确定了金牌地位。即使他不参加26日的比赛，赵元宇也将获得金牌。在乒乓球团体半决赛中，韩国男女代表队有喜有悲。韩国男队以3比0击败伊朗进入决赛，从1986年首尔亚运会开始连续10次进入亚运会团体决赛，26日将与东道主中国队一决雌雄。与此相反，韩国女队在四强赛上以1比3负于日本队，自1990年北京奥运会获得银牌后，连续33年未能进入亚运会团体决赛。截至25日，韩国在杭州亚运开幕第二天，以10金、10银、13铜的成绩位居奖牌榜第二位。中国以39枚金牌遥遥领先，日本以5金、14银、12铜紧随韩国之后，排在第三位。北韩则以2银、2铜排在第13位。