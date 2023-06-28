韩国在杭州亚运会第三天囊括4枚金牌

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韩国国际广播电台报道：韩国体育代表团在2023杭州亚运会的第三天26日再添4枚金牌。在当天的比赛中，韩国在射击、跆拳道、柔道、击剑项目分别获得一枚金牌。本届亚运会自23日开幕以来，24、25日分别夺得5枚金牌之后，26日又摘得4枚金牌。由3名选手组成的韩国男子射击队26日在杭州富阳银湖体育中心举行的杭州亚运会射击项目男子10米移动靶混合速比赛中，韩国队以1116分的成绩夺得团体金牌。据悉，射击选手郑有珍在射击项目团体赛上获得了两枚金牌，个人赛上获得两枚铜牌，共获得4枚奖牌，成为截至26日韩国代表团获得奖牌最多的选手。目前韩国射击队已经完成了夺得两枚金牌的目标。26日杭州第19届亚运会跆拳道女子53公斤级决赛在临安体育文化会展中心体育馆举行，韩国选手朴慧真战胜中国台北选手林唯均，夺得金牌。女子最重量级柔道选手金夏允击败中国选手，为韩国柔道在本届亚运会上夺得首枚金牌。击剑女子选手尹智秀在杭州电子大学体育馆举行的个人决赛中，以15：10击败中国选手获得了冠军。在杭州电子科技大学体育馆举行的女子击剑个人决赛中，韩国选手尹智秀以15：10击败中国选手获得冠军。在男子乒乓球团体赛的决赛上，韩国队以0:3败给中国队，获得一枚银牌。截止26日为止，韩国获得了14枚金牌、16枚银牌、19枚铜牌，继以53枚金牌遥遥领先的东道主中国之后，综合排名第二位。