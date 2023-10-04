韩国夺得杭州亚运女子射箭团体赛冠军

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韩国国际广播电台报道：10月6日，杭州亚运会射箭女子反曲弓团体决赛在富阳银湖体育中心开赛，韩国队获得金牌，中国队摘得银牌，印度队收获铜牌。林时贤、崔美善、安山组成的韩国队5比3战胜海丽玕、李佳蔓、安琦轩组成的中国队，夺得冠军。从1998年曼谷亚运会开始，韩国从未丢掉过该项目的金牌。至此，韩国成功实现了七连冠。本月4日，林时贤与李宇锡合作夺得射箭混合团体金牌，成为大赛双冠王。如果林时贤在7日与同队的安山进行的个人赛决赛中获胜，将成为37年来的亚运会三冠王。据悉，林时贤、安山、崔美善都是首次参加亚运会。在当天的决赛第一局中未能分出胜负的韩国队凭借安琦轩在最后射出7环的第二局获得了领先优势。第三局，林时贤最后一发命中10分，看似艰难地打成平局，但中国队射出的一支箭射入环线内侧，最终被对手拿下2分。在决定胜负的最后四局中，韩国队并没有动摇。韩国队仅安山射中了一次8环，剩下的队员都射进了9环和10环，但中国队二人射出了8环。在第三名争夺战中，印度战胜越南获得了铜牌。韩国女子射箭队已确定将"包揽"此次大赛的所有金牌。在此前的混合赛中，林时贤和男子代表队的李宇锡一起获得该项目的金牌。由于在7日举行的个人赛上，同是韩国队的林时贤和安山将展开对决，因此已提前确保了第3枚金牌。