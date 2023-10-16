韩“加湿器杀人”事件时隔12年获新进展 大法院判决企业赔偿受害者

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韩国国际广播电台报道：报告1800余例死亡案例的韩国“加湿器杀菌剂”惨剧时隔12年取得新进展。9日，韩国大法院作出最终判决，认定加湿器杀菌剂生产、销售企业负有赔偿责任。金玉芬（音）从2007年起至2011年持续使用利洁时（全称Oxy Reckitt Benckiser，简称Oxy）的加湿器杀菌剂产品。2010年起，金玉芬出现了原因不明的咳嗽症状，频繁就医，最终被诊断为间质性肺病。然而疾病管理本部认为加湿器杀菌剂导致金玉芬患病的可能性较低，在四个级别中判定为三级，Oxy由此拒绝赔偿。2015年，金玉芬针对Oxy和韩光化学提起了3000万韩元的索赔诉讼。一审驳回了金玉芬的诉讼，二审判决两家企业向金玉芬支付500万韩元。二审法院指出，加湿器杀菌剂使用有害成分，存在设计上的缺陷；产品标有对人体无害的说明，存在标识上的缺陷。Oxy对身体受损的金玉芬存在赔偿义务。大法院也作出了相同的判决。距离金玉芬提起诉讼9年、惨剧发生12年后，国内消费者在针对加湿器杀菌剂企业的民事诉讼中取得了最终胜诉。当时Oxy代表董事长被判处有期徒刑6年，去年刑满出狱。不过民事诉讼至今仍在继续。据估算，目前正在进行中的针对Oxy的民事诉讼达到数十起，其中大部分是被判定为三级、四级的受害者。预计此次判决结果将对其他诉讼产生巨大影响。