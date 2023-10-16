首尔发布今冬首个寒潮警报

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韩国国际广播电台报道：随着本轮寒潮达到顶点，21日迎来今冬最寒冷的清晨。目前首尔的气温跌至零下13.5摄氏度，刺骨寒风使体感温度低至零下20摄氏度。江原道香炉峰的气温为25.3摄氏度，体感温度低至零下37.7摄氏度。以20日晚9时为准，首尔全境发布了今冬首个寒潮警报。寒潮警报的标准是清晨最低气温连续2天低于零下15摄氏度。首尔市和25个自治区组建了寒潮综合支援状况室，并启动24小时应急机制。寒冷天气导致冻坏事故频繁发生。据中央灾难安全对策本部消息，以21日上午6时为准，总计发生了73起量表冻坏事故，其中首尔26起、京畿道37起、仁川3起。另外，全韩总计42个航班被取消，其中济州岛17个。行政安全部于20日晚8时将中央灾难安全对策本部应急机制上调至2级，将大雪危机警报从“注意”上调至“警惕”。截至目前尚未报告有人员伤亡事故，不过19日新增5名寒冷病患者，本月累计达81名。全韩共有6条公路的部分路段受到管制，仁川往返白翎岛等60条航线的72艘客轮停运，智异山等10家国立公园的201条探访路被封锁。目前忠南西海岸、全罗道地区西部发布了大雪特报。截至22日，济州山区还将出现最多60厘米以上、全罗北道西部将出现最多40厘米以上的暴雪。气象厅预计，本轮寒潮将持续到23日上午。