李在明要求尹锡悦接受《上等兵蔡某特检法》、《梨泰院事故特别法》

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党（以下简称“民主党”）党首李在明29日与尹锡悦总统会面，对尹锡悦总统此前对《海军陆战队上等兵蔡某死亡事件外部施压疑云特检法》（以下简称《上等兵蔡某特检法》）、《梨泰院事故特别法》行使否决权表示遗憾，并要求尹锡悦总统接受上述两部法案。尹锡悦总统与李在明当天在龙山总统办公室举行首次会谈。李在明在发言中指出，希望总统尊重此次国会议员选举体现出的要求调整施政基调的民意，如若总统试图通过行政权力使国会和在野党屈服，恐施政难获成功。李在明表示，总统对《梨泰院事故特别法》、《上等兵蔡某特检法》等行使否决权，对此感到遗憾并郑重要求总统承诺今后尊重国会的决定。李在明指出，查明造成159位国民不明所以地死亡的梨泰院事故、上等兵蔡某殉职事件的真相，追究责任并制定防止再发对策是国家最大的责任。希望总统主动接受《上等兵蔡某特检法》、《梨泰院事故特别法》。李在明表示，总统的家属和亲近人士已对施政造成了巨大负担，希望总统借此机会消除有关疑云。分析认为，这是施压尹锡悦总统接受《金建希女士特检法》。李在明还就医疗改革表示，医学系扩招等医疗改革是必须推进的课题，民主党也将积极配合，若朝野和医疗界能在民主党提议的国会公议特别委员会进行讨论，有望得出良好的解决方案。李在明就民生恢复补贴表示，希望总统能够积极探讨民主党提出的紧急民生恢复措施，发放地区货币不仅能够起到补助收入的效果，还能对胡同商圈、小工商户、个体户起到很大的补助作用，望予以接受。尹锡悦总统在发言结束后表示，感谢李在明代表的上述发言。正如我所预想到的，这些是李在明代表和共同民主党平时一直强调的内容。我和李在明代表会谈论有关详细的内容。