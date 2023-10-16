全球知名网红3000人汇聚首尔向全球介绍韩国

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韩国国际广播电台报道：全球知名网红3000人汇聚于首尔，这些网红遍布全球的粉丝达30亿人。这些 网红在首尔等各地旅游，把韩国介绍到了全世界。在印度当电影明星的阿努什卡·森以首尔的汉江为背景跳舞，并迎着鹅毛大雪向粉丝们介绍韩国的冬天。他将首尔各地的视频实时上传到社交媒体平台上，发布仅一天点击量就突破了数百万，这位知名网红向其4000万名粉丝介绍了首尔。阿努什卡·森还决定介绍韩国除夕敲钟的情景。他说，韩国是我的第二故乡，非常感谢邀请我参加这么开心又丰富多彩的迎新年活动，非常感谢。许进雨（音译，下同）和海蒂是拥有650万粉丝的夫妇YouTuber，他们经常在日常生活中找到与粉丝共享的内容，首尔新奇的事物比比皆是，令人目不暇接。许进雨说，我会把在这里看到的一切都制成视频，我是Jay Park的粉丝，我会参加他的演唱会。首尔市政府邀请国内外50个国家的知名网红3000人访问首尔，在世界上首次举行了网红博览会，博览会期间举行随着K-POP跳舞的活动，还准备了各种演唱会和展览活动。首尔市长吴世勋表示，这些知名网红的粉丝超过了30亿人，他们将会向全球直播首尔。首尔市计划每年都邀请全球知名网红介绍韩国和韩国文创内容，并举行商品销售活动。