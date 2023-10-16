韩去年全国平均气温创新高 今年或继续出现极端气候

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韩国国际广播电台报道：受到全球变暖的影响，世界各地纷纷出现异常气候。统计显示，去年遭受局部性暴雨侵袭的韩国平均气温达到了观测史上最高水平。预测认为，今年气温将进一步上升，对极端气候现象的担忧日渐升温。数据显示，去年韩国的平均气温为13.7度，同比上升0.8度，是1973年进行全韩国范围观测以来的最高水平。按照单月来看，3月、9月是有史以来最热的月份。另外，12个月的气温均高于往年水平，这在观测史上还是首次。高温还导致了暴雨。由于空气中含有大量水蒸气，去年全韩平均降水量约为1740毫米，为有史以来第三大。即使是降水量相对较少的5月、12月也出现了集中性暴雨，导致损失频发。另外，梅雨季期间，忠清道以南地区不到一周时间的降水量相当于全年水平，地区间差异极大。更严重的是，大部分预测认为今年的气温将进一步上升，这意味着暴雨等极端异常气候或更加严重。全南大学地球环境科学系教授咸由根（音）表示，厄尔尼诺现象已达到最强，受到厄尔尼诺现象延迟效应的影响，今年春季起全球气温有可能大幅上升，暴雨、酷暑天气也有可能更频繁地出现。当前亟需国际社会作出努力以阻止全球变暖，然而去年包括韩国在内的国家参加的联合国气候变化大会仅停留在敦促从化石燃料转型的水平上。