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韩国国际广播电台报道：自2022年年底发布ChatGPT之后，人工智能技术正在快速发展。人工智能（AI)已超越了人们的好奇心，正快速深入日常生活，产业也在向着结构重组化进展。韩国人工智能产业发展到什么程度？在全球市场上取胜机会的条件是什么？KBS记者对此进行了现场采访。展现华丽演出的偶像组合。台下有一台小摄像机，虽然要拍摄整个舞台，但同时也要生动、快速地捕捉每位成员的动作和表情，从而完成所谓的"直拍"（fancam）影像。多亏人工智能编辑技术才得以迅速完成。首尔江南区的一位用户说，每个人的直拍视频尚未上传，但是这边都已经上传了， 所以这点非常好。"直拍"视频的制作时间也从1个小时缩短到了10分钟。KBS的AX总管组长李允在(音译)表示，直拍制作非常乏味，也是人们非常忌讳的工作。现在则由人工智能取代单纯、反复的工作。据悉，人工智能很容易概括复杂的合同内容，最近还出现了安装在笔记本电脑和手机上的"便携式人工智能软件”。人工智能开发企业代表林正根(音译)说，有各种需要确认的项目时，可以快速准确地处理，以减少失误。人工智能产业每年快速发展。预计到2027年，韩国人工智能市场规模将超过4万亿韩元。韩国主要电子通信企业正在竞相投入人工智能基础设施的建设。但是，随着人工智能的快速发展，迅速崛起的人工智能引发的社会矛盾是亟待解决的课题。因为人们担心人工智能会夺走工作岗位的同时，人工智能数据的版权与信赖方面的争议也不断浮出水面。