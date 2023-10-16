量子计算机霸权争夺激烈 韩政府拟到2035年投资3万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：量子计算机被誉为超越超级计算机的未来型计算机。量子计算机可处理的信息远远超过现有计算机，是一项可使当前产业实现划时代变革的颠覆性创新技术。目前全球各国围绕量子技术展开了激烈竞争。这是一台50量子比特（量子位）的量子计算机模型，模型下方的芯片是量子技术的关键所在。普通计算机以比特为单位进行演算，而量子计算机则可显示0与1之间的数值，其演算单位被称为“量子比特”。最近政府公开的20量子比特量子计算机可一次性处理普通计算机需要分100万次处理的计算过程。由于其无可比拟的速度和处理能力，量子计算机被视为将改变尖端技术领域格局的技术。韩国量子产业协会有关人士表示，通过量子机器学习技术，可以与自动驾驶等多个领域联系起来。为此，发达国家很早便开始专注于发展量子技术。美国最近成功使用量子计算机发现了新材料，中国已研发出72量子比特计算机芯片。韩国技术水平尚处于起步阶段，政府计划到后年为止研发出50量子比特计算机。韩国超导量子计算系统研究团长表示，若50量子比特投入商用，将可成为一个新起点，解决目前超级计算机都无法解决的问题。政府计划到2035年为止投资3万亿韩元，与有关企业一道大力扩大研究人员人数。科学技术情报通信部长官李宗昊表示，将扎实准备大规模研发可行性调查项目，配合《量子法》的实施，大幅加强制度基础。