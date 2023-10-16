韩作曲家陈银淑荣膺恩斯特·冯·西门子音乐奖

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韩国国际广播电台报道：韩国作曲家陈银淑荣膺有“古典音乐诺贝尔奖”之称的恩斯特·冯·西门子音乐奖（以下简称“西门子音乐奖”）。德国恩斯特·冯·西门子基金会和巴伐利亚艺术院25日宣布，陈银淑当选为西门子音乐奖获奖者。这是亚洲音乐家首次获得该奖项。陈银淑将获得25万欧元（约3.6亿韩元）的奖金。西门子音乐奖由恩斯特·冯·西门子基金会冠名、巴伐利亚艺术院颁发，在古典音乐界享有最高权威，被比作诺贝尔奖、菲尔兹奖。该奖项每年在音乐作曲、指挥、器乐、声乐、音乐学领域评选一人，选拔标准为对人类文化的贡献度。历届获奖者包括作曲家本杰明·布里顿、奥利维埃·梅西安，指挥家赫伯特·冯·卡拉扬、伦纳德·伯恩斯坦等人。目前旅居柏林的陈银淑表示，本人能在第二故乡德国获得如此重要的奖项倍感喜悦，这个奖项比以往获得的任何奖项更感到荣幸。陈银淑毕业于首尔大学作曲系，随后在汉堡音乐与戏剧学院师从著名作曲家利盖蒂·捷尔吉。2004年凭借小提琴协奏曲获得格文美尔大奖，在国际上声名鹊起。此后她先后获得西贝柳斯奖（2017年）、玛丽-约瑟・克拉维斯音乐奖（2018年）、巴赫音乐奖（2019年）等多个重要奖项。陈银淑历任柏林德意志交响乐团常驻作曲家（2001年）、统营国际音乐节常驻作曲家（2005年）、首尔市立交响乐团常任作曲家（2006年）、伦敦爱乐管弦乐团艺术指导（2010年），2022年起担任统营国际音乐节艺术指导。