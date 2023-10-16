韩公布医保综合计划 提高基础医疗水平、防止过度医疗

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韩国国际广播电台报道：保健福祉部4日公布了《第二次国民健康保险综合计划》。根据这份计划，政府将上调对基础医疗的报酬、调整医疗服务供应体系，以缓解地方医疗、基础医疗匮乏的服务供应危机。另外，为防止过度医疗，政府还将上调过度使用医疗服务个人的承担费用，并制定方案、构建稳定的基础医药品供应体系。政府表示，将调整健康保险支付制度，改变现行的按医疗服务类别计酬的制度，确保一直以来被轻视的基础医疗的报酬可得到大幅上调。具体来看，政府将建立“公共政策报酬”制度，纳入医疗服务的难度、危险度和紧急性，医疗人员熟练度、值班和诊疗等候时间，地区差异等现行计酬制度未考虑的因素。政府还计划建立新型支付制度，根据医疗质量和成果而非数量提供差别化报酬。为此，政府计划推进建立“综合评估体系”。此外，保健福祉部拟改善医疗服务援助体系，以缓解医疗差距、保障健康生活。为此，政府将以国立大学附属医院等据点型机构为中心，加强地方医疗机构间的连动与合作，打造可适时提供不同人生阶段和疾病发展阶段所需医疗服务的供应体系。对于年医疗使用明显较少的入保用户，将提供相当于前一年所缴保险费10%（最高12万韩元）的代金券；并建立针对慢性疾病的全面性管理体系。另外，政府将维持收入属于下游30%群体的个人承担费用上限不变，保护弱势群体的医疗安全网，并按照事故医疗费和所有疾病医疗费的合计金额提供补助。政府还表示，为防止患者选择不利于患者的医保外项目，将充分提供相关医疗信息。对徒手疗法、白内障手术等非重症过度医保外治疗，将禁止采用医保和医保外混合的诊疗方法。政府还将对国内病床数量进行管理，制定适当医疗目录等标准，防止医疗服务的过度供应。韩国病床数远多于经合组织国家平均水平。另外，韩国门诊使用次数是经合组织平均水平的三倍。着眼于此，政府计划提供季度医疗服务使用量等提醒服务，并制定提高过度使用用户个人承担费用的方案。