明年韩国医科大学招生人数增加2000名

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韩国国际广播电台报道：韩国政府6日决定，明年（2025年）高考时医科大学招生名额将增加2000名。考虑到上一次扩大医学院名额还是在1998年济州大学医学院成立之时，此次也是医学院27年以来的首次扩大招生。据悉，当时医科大学招生名额为3507人，但2000年“医药分开”制度（即医生开处方，病人持处方到药局配药的医疗制度）实施时，为了安抚医生，缩减医科大学招生人数达成协议，2006年达到3058人。此后招生名额一直被冻结。医大招生新增名额规模达到今年名额的65.4%。韩国保健福祉部6日在政府首尔办公大楼召开保健医疗政策审议委员会会议，发表了包括上述内容在内的“2025年度医科大学招生增加规模”。保健福祉部方面表示，将以非首都圈的医科大学为中心集中增加招生名额。今后将定期研究和调整医生人力的供需情况，进行合理的供需管理。保健福祉部指出，地区、必需医疗危机的主要原因是医生短缺，并一直在推进医科大学增加招生名额。2021年，韩国临床医生人数(包括韩医师)每1000人为2.6人，在经合组织全体成员国中仅次于墨西哥(2.5人)。经合组织的平均医生人数为3.7名，奥地利为5.4名、挪威为5.2名、德国为4.5名等，是韩国的两倍左右。以2020年为准，每10万人口中，韩国医科大学毕业生只有7.2人，略高于经合组织平均13.6人的一半。有分析认为，之所以政府破格增加医科大学招生名额，是因为医生短缺导致地区及必需医疗领域崩溃所带来的危机感。地方医院正急于招聘医生，地方患者凌晨乘坐KTX高速列车到首尔的大型综合医院进行"远征诊疗"。急诊室因医疗人力不足等原因而无法接收急诊患者，患者乘坐救护车辗转多家医院时遇到危险情况的"急诊室辗转"现象接连发生。