洪尚秀凭借《旅行者的需求》荣获柏林国际电影节评审团大奖

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韩国国际广播电台报道：韩国导演洪尚秀执导的《旅行者的需求》荣获第74届柏林国际电影节（Berlin International Film Festival）主竞赛单元评审团大奖。第74届柏林国际电影节主竞赛单元评审团当地时间24日晚发表了洪尚秀导演的《旅行者的需要》获得银熊奖评委大奖。洪尚秀导演在2022年也曾凭借《小说家的电影》获得评审团大奖银熊奖（Silver Bear Grand Jury Prize）。 评审团大奖银熊奖是继最优秀作品奖金熊奖之后相当于“二等奖”的奖项。凭借此奖项，洪尚秀导演七次入围柏林国际电影节竞赛单元，创下了单项奖、银熊奖共五次获奖的纪录。洪尚秀登上领奖台表示：“我感谢评委，不知道大家在我的电影里看到了什么，我感到很好奇"。他的这番话引发了现场观众的一阵爆笑。他在观众席上对柏林电影节艺术总监卡洛·夏特里安(Carlo Chatrian)表示：“您邀请了我很多次，感谢大家对我的电影产生共鸣。”洪尚秀导演的第31部长篇影片《旅行者的需求》讲述的是来自法国的伊里斯(伊莎贝尔·于佩尔饰)在韩国给李松(金胜允饰)和原州(李慧英饰)教法语并喝米酒（makgeolli）的故事。2008年洪尚秀导演凭借《夜与日》首次受邀参加柏林国际电影节竞赛单元。此后，其凭借2017年的《独自在夜晚的海边》(银熊奖最佳女演员奖•金敏喜)、2020年的《逃走的女人》(银熊奖最佳导演奖)、2021年的《引见》(银熊奖最佳剧本奖)等作品获奖。 2022年，他凭借《小说家的电影》获得评审团大奖——银熊奖。