北韩人权大使: 为送还留在北韩的韩国国军俘虏而努力

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部北韩人权国际合作大使李信和26日在与6·25韩国战争时期被北韩俘虏后回到韩国的参战勇士们的会晤时表示，政府将为送还在北韩的国军俘虏而竭尽全力。李信和大使于当天前往6·25韩国战争国军俘虏李大峰(音译，93岁）和姜熙烈(音译，91岁)的住宅，并表示，为查明滞留北韩的国军俘虏的真相和解决国军俘虏的送还等问题，将与联合国和友邦国家寻求合作方案，为履行国家职责而做出贡献。李信和大使还承诺，政府将寻求更加细致眷顾国军俘虏的方案。据悉，军备控制非扩散政策科长等国防部相关人士也陪同参加。李大峰于1952年21岁入伍，作为韩国陆军第二师第32连队的队员参战，第二年在白马高地战斗中被中共军俘虏。他在北韩作为阿吾地煤矿(6·13煤矿)工人度过了艰辛的日子，于2006年返回韩国。姜熙烈于1951年18岁入伍，作为韩国陆军第五师军人参战，同年在南北韩分界线的战斗中成为北韩人民军俘虏。他在北韩黄海南道新川郡的合作农场劳动，于2009年回到韩国。据悉，1953年7月27日由联合国军、北韩和中国方面共同签署《停战协定》后，至今已有80名韩国国军俘虏回国，目前在韩国生存的逃离北韩的国军俘虏共有9名。