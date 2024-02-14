“韩国-东盟音乐节2024 ROUND”今年将在首尔和老挝举行

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韩国国际广播电台报道：“韩国-东盟音乐节2024 ROUND”将于今年上半年在首尔、下半年在老挝举行。本届音乐节由KBS主办、韩国-东盟合作基金赞助、东盟（ASEAN，东南亚国家联盟）秘书处支援。今年迎来第四届的“韩国-东盟音乐节”是从2020年起举行的音乐庆典活动，旨在通过音乐推进韩国与东盟的交流与沟通，并介绍东盟知名艺人。音乐节已成为全世界音乐粉丝们齐聚一堂、共享欢乐的盛会。新冠疫情后，2023年首次在印度尼西亚雅加达举行了为期两天的线下演唱会。演唱会盛况空前，门票预售售罄，吸引了1.2万余名观众参加。1989年韩国与东盟启动部分对话关系，通过1991年建立全面对话关系、2004年建立全面合作关系、2010年建立战略合作伙伴关系，基于在经济、外交、安全、文化等领域的紧密交流与合作，迎来了2024年韩国-东盟建立对话关系35周年。尤其是今年2024年是“访问老挝之年”，东盟峰会预定在老挝万象举行。预计将通过在韩国-东盟文化交流起到巨大作用的“韩国-东盟音乐节2024 ROUND”加强团结与合作关系，以资纪念。举行音乐节之前，3月5日和6日将在首尔举行“韩国-东盟音乐节2024 ROUND论坛”，韩国与东盟十个国家的音乐界人士将与会，论坛的主题为“在世界音乐市场上备受瞩目的韩国和东盟音乐的前景与潜力”。