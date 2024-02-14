实习住院医生返岗日期截至29日

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韩国国际广播电台报道：韩国政府向正在进行集体罢诊行动的实习和住院医生提出返岗时限的日期为本月29日。政府对实习住院医生团体执行部的行政处分和司法处理等进入了“倒计时”阶段。此前，政府向提交辞职申请书并离开医院的实习和住院医生表示，如果29日返岗，将不会对此前行为追责，并要求他们重返医院。政府表示，将从3月起对尚未返岗的实习和住院医生进行吊销医生执照的处分和司法程序。实习和住院医生团体“大韩实习住院医生协议会”紧急对策委员会就政府限定截至29日返岗的时限尚未表明立场，正在连续召开会议。大韩实习住院医生协议会紧急对策委员会委员长朴檀(音译)在没有发表具体立场的情况下，通过短信向KBS记者表示，108家实习医院92.6%的10139名实习住院医生提交了辞职申请书，在职人员为891名，占比为8.1%。保健福祉部有关人士在要求实习住院医生返岗时限还剩一天的28日亲自前往各实习医院的实习住院医生家中传达开工令。虽然之前通过邮件或手机短信等方式命令医生返岗，但是通过确保传达开工令的效力，可视为此举是为完成司法程序而做的准备。对此，大韩医师协会紧急对策委员会28日在例行新闻发布会上表示，在韩国的医院已经找不到实习和住院医生。培养实习住院医生已不复存在。志愿医生、开院医生、医学院教授们也将放弃医疗行业。另外，政府29日在国会图书馆举行医疗事故处理特例法听证会，以减轻医生在医疗事故时的法律负担，并听取意见。