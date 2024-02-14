“韩国和东盟音乐节2024 ROUND”定于上半年举行

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韩国国际广播电台报道：由KBS主办、"韩国和东盟合作基金"赞助、东盟(ASEAN)事务局支援的"韩国和东盟音乐节2024 ROUND"将于今年上半年在首尔、下半年在老挝举行。该音乐节今年迎来第四届，旨在通过音乐推进韩国和东盟国家间的交流与沟通，从2020年开始举办的该音乐节向世人介绍了东盟具有影响力的艺术家，并逐渐成为全世界音乐粉丝们共同参与的平台。新冠疫情过后，2023年在印度尼西亚雅加达首次举行了为期两天的线下演唱会，预售券被抢购一空，1.2万余名观众参与其中，演唱会盛况空前。通过包括实况演出的"KBS公营广播50周年&韩国印尼建交50周年特辑、韩国和东盟音乐节和UHD特辑音乐剧《全能者:ALL-ROUNDER》向全世界观众介绍了精彩生动的演出现场。韩国和东盟从1989年开始展开部分对话，1991年实现完全对话关系、2004年实现全面合作关系、2010年构筑战略合作关系。以经济、外交、安全、文化等众多领域的密切交流与合作为基础，2024年迎来了韩国和东盟对话关系建立35周年。在韩国和东盟之间的论坛和音乐节即将来临之际，有关活动的详细日程及内容可在官方网站和YouTube频道、社交媒体予以确认，相关庆典活动将被制作成广播节目，通过KBS World的YouTube频道播出。