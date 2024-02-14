TWICE新迷你专辑登顶公告牌200强专辑榜

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韩国国际广播电台报道：韩国女团TWICE凭借第13张迷你专辑《With YOU-th》登顶美国公告牌200强专辑榜。据美国公告牌当地时间3日的榜单排名预告报道，《With YOU-th》击败了摩根·沃伦的《One Thing At A Time》、坎耶·维斯特和泰·朵拉·尚的《Vultures 1)》等强劲对手，登上冠军宝座。《With YOU-th》在本次榜单统计期间创下了相当于9.5万张的唱片销量(Album Units)。其中CD唱片和数字专辑下载次数总和，即专辑销量为9万张，为新年发行的专辑首周销量之最。公告牌介绍说，《With YOU-th》是有史以来第24张、今年第一张登顶榜单的非英语专辑。这是TWICE首次占据公告牌200强专辑榜首。该组合也由此成为继防弹少年团（BTS）、Super-M、StrayKids、BLACKPINK、Tomorrow X Together、Newjeans、ATEEZ之后，第八个获此殊荣的K-POP组合。TWICE于2015年10月出道，推出了《Cheer Up》、《TT》等多首热门歌曲，在韩国、日本备受欢迎。该组合于2022年与经纪公司JYP娱乐续约。