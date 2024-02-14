韩政府着手制定人工智能制造转型总规划

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韩国国际广播电台报道：美国、中国等主要国家围绕人工智能(AI) 在制造业领域的运用展开了激烈的主导权竞争，韩国政府也着手制定系统地扶持民间企业实现“人工智能制造”转型的综合计划。产业通商资源部表示，该部门7日在首尔举办企业座谈会，会上着手制定“人工智能制造总规划”。座谈会由第一次官姜敬声主持，LG电子、LS电气、迪恩机床（DN Solutions）、MakinaRocks等企业代表人士出席。产业部提出的“人工智能制造”指融合制造业工艺流程和人工智能技术，以实现第一线生产效率的大幅提升。具体内容为以人工智能自动生产、尖端设备融合、自主制造系统整合为主，实现制造工艺流程的全面革新。目前韩国在汽车、半导体等多个产业领域大量运用机器人，相当一部分流程已实现自动化，不过总体仍停留在反复自动执行分段生产流程的水平上。人工智能制造则基于工业人工智能与各类第一线设备、数据的结合，对整个流程进行整合、实现自动管理。产业部将基于对主要制造业工艺流程的分析，以数字孪生等工业数据与人工智能的融合系统、各流程阶段生产设备的一体化和互联、系统整合所需的软件和算法体系为中心，总结出发展智能制造所需的核心元素。产业部计划在今年上半年内制定包含上述内容以及跨部门合作计划的“人工智能制造总规划”。