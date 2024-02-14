北韩7日在西海进行放射炮和自行火炮训练

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韩国国际广播电台报道：韩国军方表示，北韩7日在西海海上进行了放射炮和自行火炮训练。联合参谋本部（以下简称“联参”）7日表示，北韩军当天上午11时至下午5时在南浦一带针对西海海上的目标进行了数十发放射炮和自行火炮射击训练。联参表示，韩方从北韩军部署装备等训练准备流程开始持续监视和追踪了相关活动。联参还表示，韩方维持坚定的联合防卫态势，并切实实施目前正在进行的“自由护盾”(FS)演习和联合演习，密切注意北韩的挑衅迹象和军事行动。联参强调，若北韩恣意挑衅，将对其进行压倒性地、坚决地惩罚。另据北韩朝中社8日报道，7日北韩国务委员长金正恩对朝鲜人民军大联合部队的炮击训练进行了现场指导。报道说，边境附近的远程炮兵分队参加了训练。该部队打击范围覆盖敌人的首都地区，并执行遏制战争的重大军事任务。炮击训练旨在检验和评估各大联合部队麾下炮兵部队的火力打击能力，以提高炮兵备战态势和实战水平。金正恩对训练成果表示满意，并强调应更加切实地推进大幅提高炮兵部队战斗力的实战训练，致力于增强军队引以为荣和基本核心的炮兵威力。当天，北韩劳动党中央委员会书记朴正天陪同视察，国防相强纯男、人民军总参谋长李永吉等人到场迎接。