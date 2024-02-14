尹锡悦：追求基于自由的统一 努力改善北韩居民生活和人权

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，我们追求的统一基于自由这一人类的普世价值，必须成为让每一位北韩居民都能得到自由的统一。统一部长官金暎浩8日在政府首尔办公楼举行的记者会上表示，尹锡悦总统前一天听取了统一部的统一政策方向报告，并表态如上。统一部前一天表示，金正恩政权将大韩民国定性为敌对国家、否定同一民族和放弃国家统一，现在正是我们政府毫不动摇的以统一国家为目标，积极提出统一愿景的时候。统一部向尹锡悦报告说，将制定反映自由主义哲学的“新统一构想”。尹锡悦表示，统一并不限于南北关系，而是关系到人类普世价值的问题，将与国际社会共同合作实现国家统一。金暎浩表示，尹锡悦总统指出，为改善《宪法》规定的我们国民——北韩居民的个人生活质量和人权，统一部应尽力而为，保护和支援国内外的脱北者也不可掉以轻心。金暎浩在当天的记者会上被问及“新统一构想”的内容时表示，将构建反映北韩核问题、北韩人权状况、国际局势变化，并涵盖自由主义哲学的新统一构想。他说，统一部今后将广为听取国民和国际社会的意见，制定获得国民支持和国际社会认同的“新统一构想”。尹锡悦在今年三一节发表讲话时表示，所有的人都能享受自由和富饶的统一时，三一运动才算是完结。我们要向让所有国民都成为主人的、自由统一的韩半岛迈进。