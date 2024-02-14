韩金融监督院公布香港ELS产品亏损事件调查结果

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国金融监督院对香港股价挂钩型证券（ELS）大规模亏损事件的调查结果显示，在产品销售过程中，对消费者的保护不到位。金融监督院11日公布了《香港恒指ELS初步调查结果和争端调解标准》（以下简称《标准》）。从调查结果来看，在ELS的销售过程中，过度的业绩竞争导致《金融消费者保护法》等监管措施未能正常运作。另外，销售系统对客户的投资倾向作出了不恰当的分析，使消费者贸然加入商品，在消费者保护方面不到位。各营业网点也存在各种信息披露不完全的销售案例。例如员工代为填写加入申请书、在销售过程录音中冒充顾客、伪造证明资料后加入商品等。金融监督院基于调查结果对销售方和投资者的责任进行了综合评估，公布了《标准》。《标准》针对销售方的不完全销售行为制定基本赔偿比例，依据投资者的年龄、经验等进行增减后确定了最终比例。根据《标准》，销售方的基本赔偿比例为23%至50%，针对具体案例进行最高为45%p的增减。自去年年底，市场预计香港ELS产品将出现大规模亏损。金融监督院于今年1月至上周对销售该产品的主要五家银行和六家证券公司进行了调查。截至2月7日，五家银行销售的香港ELS产品亏损额累计达5221亿韩元，平均亏损率为53.6%。争议升级后，农协、韩亚、KB、新韩银行先后暂停销售ELS产品。