K-POP等文化内容走红 MZ世代青睐韩国游

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着K-POP、韩餐、韩式美容等文化内容的火爆，来韩旅游的外国游客呈现出越来越年轻的趋势。为此，政府正积极出台针对年轻人的旅游政策。不过有意见指出，来韩旅游的年轻人主要停留在首尔，亟需出台将韩国文化内容与地方旅游挂钩的政策。据韩国文化观光研究院11日面向去年10月至12月来韩旅游的4000余名外国游客实施的“2023年四季度外国游客调查”显示，外国游客对韩国旅游产生兴趣的最大原因是“接触了韩流内容”，占比31.9%。防弹少年团(BTS)、BLACKPINK等火遍全球的韩流明星吸引了各国年轻人来韩旅游，旅游目的为学习K-POP舞蹈等，呈现出重视“体验”的倾向。此外，影视剧中出现的韩国饮食，如方便面、焦糖饼、辛奇、紫菜包饭、辣年糕等也引发了年轻人的好奇心。韩国文化观光研究院分析指出，新冠疫情期间，海外MZ世代（1980年至2000年出生的年轻人）为打发时间大量消费韩国文化内容，催生了对韩国旅游的需求。不少意见指出，着眼于这一旅游趋势和MZ世代以自由行为主的特点，有必要进一步加大对游客的接纳度，并开发可在地方体验的文化内容。汉阳大学旅游学系教授李勋（音译）指出，最近政府正推动入境游向“质量旅游”转型，要做到这一点，外国游客只在首尔旅游是不够的，有必要确保他们更长时间地停留在韩国。李勋还表示，若能在釜山、大邱、光州等地方城市举办K-POP活动，将可推动海外MZ世代游览韩国各地。