韩国雇佣情报院：韩国四年后劳动力将会减少

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韩国国际广播电台报道：韩国雇佣劳动部下属的韩国雇佣情报院19日发表了“2022年至2032年中长期劳动力供需展望”报告。据预测，受高龄化和生育率减少影响，韩国从事劳动的人口将从四年后开始减少。韩国雇佣情报院认为，韩国经济活动人口和就业者人数将从2028年开始正式减少。15岁以上的经济活动人口(可生产人口中具备工作能力和就业意向的人口)在2027年达到峰值为2948.5万名，到2032年为止将减少24.8万名。从各年龄段来看，15岁至64岁之间的经济活动人口将减少104.6万名，而65岁以上的则增加79.8万名。预测认为，随着劳动供给的减少，就业人数也将在2027年达到峰值为2878.9万名，截至2032年将减少39.1万名。韩国雇佣情报院分析认为，为了达成长期经济增长预测值(2.1%~1.9%)，到2032年为止，需增加89.4万名劳动力，约占全体就业人口预测值的3%。该机构提议，为应对生产人口减少，加强促进青年、女性、高龄者等潜在劳动力进入劳动市场的工作，通过周密的雇佣需求预测，扩充劳动力的供给、加强劳动熟练度等，以此提高劳动生产效率。韩国雇佣情报院院长金暎中表示，中长期劳动力供需前景正在持续提升。随着企业招聘难问题的加深，需要我们社会和企业的积极应对。