韩政府下周再派200名军医和公卫医师 要求医大教授无条件对话

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将从下周起再派遣200名军医和公共卫生医师，以加强紧急诊疗体系。医生集体行动中央灾难安全对策本部于22日召开议，并作出上述决定。对策本部决定本月25日起为期四周向60家医疗机构再派遣200名医疗人员，其中军医和公卫医师各为100人。这些医疗人员截至26日将在各医疗机构接受教育，27日开始提供医疗服务。据统计，加上此次派遣的人员，政府总计派遣了413名军医和公卫医师加强紧急诊疗体系。政府本月11日将166名军医和公卫医师首次派往20家医疗机构，21日再向18家医疗机构派出了47名公卫医师。韩国中央对策本部第一总括调整官（保健福祉部第二次官）朴敏守当天在记者会上表示，政府持续关注医疗一线的情况，并将持续推进允许预定退伍军医提前返回上级综合医院服务等人员投入方案。朴敏守还要求拟集体辞职的医大教授进行无条件的对话。朴敏守表示，一直以来政府为了打开对话之门，与全国医大教授紧急对策委员会、全国医大教授协议会进行了接触，21日还同首尔大学医学院紧急对策委员长交换了意见。我们希望医大紧急对策委员会和全国医大教授协议会不附加条件地进行对话。朴敏守说，无论何时何地都可以进行对话，希望能停止没有必要地争论、无条件地进行对话。