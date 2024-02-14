韩国国内电动汽车累计登记数量首次突破50万辆

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据统计，去年韩国国内电动汽车累计登记数量首次突破了50万辆大关。在韩国普及的电动汽车充电器数量也首次超过了30万台。这意味着每1.8辆电动车正在使用一个充电器。即便如此，电动汽车和充电器的增长率在最近两年呈现放缓趋势。据韩国汽车产业协会(KAMA)和国土交通部、无公害汽车门户网站2日透露，从2017年开始正式进行电动汽车统计以来，截至去年，电动汽车累计登记数量达到了54.3900万辆，与2022年的38.9855万辆相比增加了39.5%。韩国电动汽车累计数量在2020年首次超过10万辆，达到13.4962万辆后，每年呈现约10万辆或更多的增长趋势。但是，与2022年的68.5%相比，去年电动汽车增长率则减少了29%。国内电动汽车充电器普及率也与电动汽车相仿。据统计，截至去年为止，充电器普及量为30.5309万台，首次突破了30万台。 慢速充电器为27.923万辆，快速充电器为3.4386万台。去年充电器普及量与2022年的20.5205万台相比增加了48.8%，但是充电器增加率与前一年的92.3%相比则减少了43.5%。据悉，电动汽车和充电器数量每年以10万左右的速度增长，但近两年增长势头则有所放缓。据汽车业界人士透露，充电基础设施越来越完善，有必要建立以居住地区和工作地点为中心的充电基础设施体系。