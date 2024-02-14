日本首相：目前日本和北韩为举行双边首脑会谈而进行“高层接触”

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韩国国际广播电台报道：日本首相岸田文雄日前透露，为了和北韩国务委员会委员长金正恩举行首脑会谈，日本政府与北韩方面正在进行"高层接触"。岸田文雄首相在即将访问美国之前接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示，推进日北首脑会谈的目的在于解决“尚未解决的问题”，促进双边的稳定关系。所谓“尚未解决的问题”是指被北韩绑架的日本人问题以及北韩进行非法核武器及导弹开发等。岸田文雄首相表示，扶植日本的遏制力和军事应对能力是同美国结盟所必需的，希望美国能够对此予以理解，共同致力于该地区的和平与稳定。岸田首相还表示，日本目睹了俄罗斯的侵略和围绕中东地区的持续战况和东亚局势，正面临历史性的转折点，这就是日本决定彻底加强防卫力量、大幅更改与这些问题相关的安全政策的原因。与此同时，岸田文雄首相还就最近俄北加强军事合作问题表示，这对国际秩序与稳定构成影响而令人堪忧。当其被问及是否担心美国前总统特朗普再次执政时表示，日美关系比任何时候都牢固，并解释说，无论美国大选结果如何，让美国国民切实认识到日美关系的重要性至关重要。日本首相岸田文雄定于本月10日在美国白宫与拜登总统举行首脑会谈，随后于11日在美国议会发表演说，并举行美国、日本和菲律宾的三国首脑会谈。