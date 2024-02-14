尹锡悦总统：政府全力以赴提高半导体竞争力

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦9日上午在首尔龙山总统办公室主持召开的半导体悬案检查会议中表示，半导体竞争既是产业战争，也是国家总动员战。韩国必须具备相当于战时情况的总动员应对体制。尹锡悦还表示，政府将全面重新研讨旨在吸引半导体产业投资的奖励政策。尹锡悦首先提及最近因台湾强震而波及到台积电（TSMC）的情况。他说，本次强震尚未对半导体生产构成太大影响，到目前为止对韩国企业的影响也不大，因难以预测今后的情况，总统办公室正在和国家情报院一同密切关注台湾的灾情。随后，尹锡悦对今年1月在第三次民生讨论会上发表的622万亿韩元规模的"半导体巨型集群"建设计划表示，必须凝聚国家的所有力量取得成功。为此，龙仁国家产业园区将按照承诺于2026年动工兴建，政府负责电力和工业用水的供应。尹总统接着表示，最近半导体市场的焦点正迅速转向人工智能（AI）半导体，在半导体市场的未来形势中，为确保韩国初期的主导权，应仔细审视我们的战略，就像过去30年间韩国以存储器半导体称霸世界一样，今后30年将以人工智能半导体创造新的半导体神话。尹总统强调，截至2027年，将在人工智能技术和人工智能半导体领域投入9.4000万亿韩元，筹集旨在协助人工智能半导体革新企业发展的1.4万亿韩元规模的基金。在半导体巨型集群全面投入运营的2030年，为力争系统半导体占有率达到10%以上而竭尽全力。