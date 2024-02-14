美日首脑会谈将确认构建旨在探测追踪高超音速导弹卫星网的事宜

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韩国国际广播电台报道：日本《读卖新闻》9日报道说，美国总统拜登和日本首相岸田文雄将于当地时间10日在美国进行的首脑会谈上确认有关构建旨在探测追踪高超音速导弹(HGV)卫星网的事宜。此举是为了应对一直致力于高超音速导弹开发的北韩和中国、加强导弹防御力量。为了追踪高超音速导弹，美国正在推进构建一组由多颗小型卫星运营的“卫星集群”计划。高超音速导弹以5倍（5马赫）以上音速低空飞行，因此不易探测与拦截，是具有威胁性的导弹。北韩正在致力于开发超高音速导弹，并于本月3日试射了飞行轨迹不规则且难以被拦截的滑翔型高超音速导弹。《读卖新闻》报道说，日美首脑将在会谈后发表的联合声明中明确指出美国将协助日本构建低轨道卫星网的内容。日本首相岸田文雄当地时间8日搭乘专机抵达美国，开始了截至14日的国事访问。岸田文雄计划于10日在华盛顿与拜登总统进行首脑会谈。访美期间，他将致力于与美国加强安保及经济领域的合作。据日本媒体报道，美日首脑在会谈结束后发表的联合声明中，将两国的关系定义为"全球伙伴关系"，并将针对中国加强安全和尖端技术领域的战略合作。两国有望就共同开发和生产武器、美军和日本自卫队间的指挥控制联动合作等达成协议。