韩国最大在野党在国会议员选举中赢得过半议席 执政党惨败

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国最大在野党共同民主党在10日举行的“第22届国会议员选举”中赢得过半议席。继四年前的选举之后，再次获得压倒性胜利。执政党国民力量党在国会议员选举中遭遇三连败，地区选区和比例代表议席加起来也和四年前相似，遭遇了惨败。截至计票率约为98%的11日上午5时，共同民主党除首尔江南地区和京畿东部地区之外，在首都圈大部分地区获胜。在取决于选举胜负的首都圈，共同民主党在首都圈122个议席中，总计赢得102个议席。其中首尔48席中获得37席，京畿60席中获得53席，仁川14席中获得12席。共同民主党还占据了票仓湖南地区(光州8席、全南10席、全北10席)和济州地区3席，在中原地带忠清圈28席中获得21席(大田7席、世宗1席、忠南8席、忠北5席)。 除岭南和江原圈之外，共同民主党在所有的市道均获得了压倒性胜利，在地区选区总计赢得161个议席，与前一届国会议员选举（163席）相仿。国民力量党在首都圈仅获得19个席位。在首尔地区，仅守住了传统的强势地区“江南三区”。仁川（2席）与前一届选举相同，京畿（6席）反而减少1席。在忠清地区，大田和世宗与前一届选举相同，未能获得席位，忠清北道（3席）与前一届选举相同，忠清南道（3席）减少了2席。在大邱、庆北占据25席，釜山、蔚山、庆南40席中占据34席，守住了传统的强势地区岭南地区。国民力量党在地区选举中总计获得了90个议席，较前一届选举（84席）略增，但仍难与共同民主党抗衡。此外，新未来党(世宗甲选区)、改革新党(京畿华诚乙选区)、进步党(蔚山北区选区)分别获得1个议席。在选出比例代表的政党投票中（计票率约87%），国民力量党的卫星政党国民未来党得票率为37.41%，共同民主党主导的共同民主联合党为26.40%，祖国革新党为23.83%，改革新党为3.51%。共同民主党(161席)、民主联合党(13席)加上祖国革新党(12席)、改革新党(3席)、新未来党(1席)、进步党(1席)，在野党方面总计获得191席，形成了反尹锡悦政权的巨大在野党阵营。分析认为，执政党惨败、在野党获得压倒性胜利体现出针对尹锡悦政府的强烈的“审判”民意。尹锡悦总统的国政运作走势将不可避免地遭受打击，今后国政运营基调也将出现大规模变化。