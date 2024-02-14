尹锡悦总统表示将接受民意、改革国政 国务总理和总统室幕僚辞职

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党在第22届国会议员选举中惨败。11日，尹锡悦总统对这一结果表示，将接受民意、改革国政。国务总理韩德洙和总统秘书室长李官燮等龙山高级幕僚当天纷纷提出辞职，预计全面性的人事重组势在必行。还有分析认为，尹锡悦总统将于下月10日就任两周年之前对施政基调进行大幅调整。总统室秘书室长李官燮在总统室例行记者会上说，尹锡悦总统当天上午表示将虚心接受国会议员选举所体现的民意，改革国政，全力稳定经济和民生。总统室高级官员在与记者见面时表示，改革国政的前提是对人事进行重组。韩德洙总理已向尹锡悦总统表明辞意，部分部门长官也有可能为选举结果负责并提出辞职。总统室方面，除国家安保室外，所有首席秘书官级别以上幕僚均已表明辞意。分析预计，总统室或将对组织结构进行重组，以准确把握民意。国家安保室不在此次主动辞职范围之内。这主要是考虑到北韩不断加大挑衅力度、全球多地爆发局部性战争等严峻的安全外交形势。尹锡悦总统还通过幕僚向外界暗示，将调整施政方式。总统室一名高级官员向记者表示，总统在选举前便认为，这次选举结果无论如何，都是国民对这段时期以来施政的评价。我们将对选举结果和原因进行反思，随后会再次公布。这名官员在回答这是否意味着尹锡悦总统将与在野党展开紧密合作和沟通的询问时表示，可以这样认为。包括共同民主党在内的在野势力成为了具有压倒性优势的多数党，寻求国会配合、推进各项政策是尹锡悦总统在剩下3年任期中将面对的长期性课题。分析认为，尹锡悦总统将就教育、养老金、劳动和医疗改革等本届政府的核心施政目标加强与政治界沟通。尹锡悦总统就任后从未与占据过半席位的共同民主党党首李在明举行过会谈，在野党持续批评这是缺乏协同治理意识的象征。